Em Itabuna, serviço de recuperação de adutora é concluído e abastecimento de água será retomado gradativamente

Depois de pouco mais de 30 horas de trabalho ininterrupto, uma equipe de operários de campo da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) conseguiu reparar a adutora de 550 milímetros rompida na Rua Pernambuco, no Jardim Vitória. O incidente aconteceu na madrugado de domingo, dia 5.

A adutora é responsável por levar água da ETA (Estação de Tratamento de Água), no São Lourenço para o reservatório do Góes Calmon, que abastece parte do centro da cidade, Mangabinha, Zildolândia e bairros das zonas sul e leste de Itabuna.

Para realizar o serviço, a Gerência Técnica da Emasa teve que suspender o fornecimento de água para toda a cidade. “Além da rede adutora de água tratada, nesse trecho temos poço de visita da rede de esgotamento sanitário, linha de cabos de fibra óptica e uma rede de gás. É um ponto muito complexo e demandou muita atenção por parte de todos envolvidos no reparo”, disse o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt.

Ainda segundo Bitencourt, com a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será regularizado de forma gradativa o que vai exigir a cooperação dos usuários para que economizem no consumo. “A Emasa opera com o sistema de manobras. Vamos retomar o abastecimento de gradualmente, processo demandará um pouco de tempo”, salientou.

Ele também lembra que a Emasa e a Prefeitura de Itabuna estão realizando obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, que segue em ritmo intenso e tem previsão de ser concluído no primeiro semestre do próximo ano.

“Com a conclusão do Projeto Mais Água para a Cidade, esse sistema de fornecimento de água intermitente será eliminado. As residências e estabelecimentos comerciais passarão a ser abastecidos em tempo curtíssimos”, finalizou João Bitencourt.