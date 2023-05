Em Itabuna, Shopping Jequitibá tem semana movimentada

Nesta terça-feira, dia 23, às 18 horas, acontece mais uma edição do TERÇOU, com Netinho Alcântara na Praça de Alimentação. Amanhã, às 18 horas, tem o lançamento do livro “Restaurando Famílias”.

Já na quinta-feira, às 17:30 horas, será realizado o lançamento oficial do Itapedro 2023, o maior São Pedro de Todos os Tempos, promovido pela Prefeitura de Itabuna com o apoio do Governo da Bahia. Além da apresentação das atrações da festa junina haverá show do legítimo forró pé de serra na Praça de Alimentação.

E na sexta-feira, às 10 horas, a maior torcida do Brasil, passará a contar uma unidade da Loja Oficial do Flamengo. A loja, primeira do Sul da Bahia, oferece toda a linha de produtos como camisas, bandeiras, bolas, chaveiros, canecas e outros brindes do rubro-negro carioca.

Até próximo dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual de Santa Cruz atende contribuintes para fazer a Declaração do Imposto de Renda, das 14 às 21 horas, num estande em frente às Lojas Americanas, gratuitamente

