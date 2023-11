Em Itacaré, Jerônimo entrega reforma do mercado municipal

Neste domingo (12), às 9h, o governador Jerônimo Rodrigues cumprirá agenda em Itacaré, onde entrega a reforma do mercado municipal e de 95 barracas para feirantes. O governador também vai autorizar a licitação para obras de contenção e drenagem da BA-001, no trecho que dá acesso às praias de Itacaré.

Também será entregue a obra de pavimentação em piso intertravado de 11 ruas no bairro Conchas, além de serem dados por entregue o asfaltamento BA-564, no trecho de travessia urbana de Taboquinhas, e o sistema simplificado de abastecimento de água na localidade do assentamento Pancada Grande. Ainda no município, Jerônimo visitará a primeira edição da Festa Literária Internacional de Itacaré (Flicaré), que acontece até o dia 13 de novembro.