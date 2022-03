Em Jequié, Rui inaugura Hospital da Criança e autoriza outras obras

Nesta segunda-feira (21), às 15h, em Jequié, o governador Rui Costa inaugura o Hospital da Criança, acompanhado da primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, e da secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro. A unidade, construída em forma de castelo, atenderá crianças residentes em 26 municípios da região.

Ainda em Jequié, Rui visitará a Feira Cidadã, que leva serviços de saúde e cidadania para a população. Realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a 56ª edição da feira deve atender cerca de 10 mil pessoas.

O governador também vai entregar a pavimentação em CBUQ no trecho entre a BR-330 e o acesso ao conjunto penitenciário estadual. Assinará ainda ordens de serviços para pavimentação em CBUQ no trecho entre os acessos a BR-330 e Jequié e para modernização dos colégios estaduais Professora Faraildes Santos, Luiz Viana Filho e Luísa Mahim.

Por fim, Rui vai autorizar ordem de serviço para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) dos loteamentos Vila Aeroporto e Vila Vitória.