Em lixão de Itabuna, PM localiza cerca de 20 kg de drogas

Cerca de 20 kg de maconha, crack e cocaína foram encontrados, em uma área de lixão, por equipes do 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Itabuna), na região Sul do estado. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), no bairro de Zizo.

As equipes foram acionadas através de denúncias de homens armados na região conhecida como Buraco da Gia.

“Chegamos a uma área isolada que os traficantes usavam para esconder as drogas”, contou o tenente Paulo Novaes do 15º BPM.

Ainda de acordo com ele, os materiais foram encaminhados à Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.