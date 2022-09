Em oito meses, Bahia tem redução de 11,4% nos crimes violentos

Entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2022, a Bahia reduziu em 11,4% os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), categoria que engloba os crimes de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Dados preliminares apontam que o mês de agosto fechou com redução de 17,9% em todo o estado, passando de 446 em 2021 para 366 em 2022.

Nos oito meses deste ano, o estado contabilizou 436 casos de mortes violentas a menos do que no mesmo período do ano passado.

O destaque maior ficou para a capital baiana, que alcançou uma queda de 14,8% nos índices, saindo de 943 casos em 2021, para 803 ocorrências neste ano.

Na Região Metropolitana de Salvador, os casos saíram de 441 (2021) para 396 (2022), sendo preservadas 45 vidas. Já nos municípios do interior do estado, o trabalho da polícia baiana ajudou a proteger a vida de 251 pessoas, com um decréscimo de 2.454 casos no ano passado para 2.203 ocorrências neste ano.

“Nós tivemos resultados positivos no primeiro semestre e seguiremos assim. O trabalho das Polícias Militar, Civil, Técnica e do Corpo de Bombeiros tem apresentado resultados consecutivos. Conseguimos reduzir os CVLIs em todos os meses deste ano”, disse o secretário da Segurança Pública, Ricardo César Mandarino.