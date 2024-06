Em parceria com escolas, o Boticário arrecada 96 kg de materiais recicláveis

Cerca de 96 kg de embalagens vazias de cosméticos foram recolhidos na “Árvore do Futuro”, montada pelo Boticário durante a programação da Semana do Meio Ambiente, no Shopping Jequitibá, de 3 a 8 de junho. Em parceria com as empresas AACRRI, CVR, Arisba, Comitê de Sustentabilidade e a Biosanear, foram realizados movimentos e projetos de sustentabilidade e logística reversa, além de apresentações de conscientização sobre sustentabilidade.

A campanha de arrecadação foi feita junto a escolas de Itabuna, que levaram as crianças também para participar de jogos interativos personalizados pela marca durante a programação do shopping, como jogo da velha e de dama com tampas de frascos de fragrâncias. As crianças, das escolas Arco-Íris, Spring School, João Calvino, IEPROL e Colégio Interativo, ainda levaram os próprios projetos sobre logística reversa para compartilhar com os demais. A ação contou, também, com a participação do cantor Emerson Mozart e de influenciadores digitais itabunenses, Guilherme Cardoso e Diego Raniery que chamaram a atenção também nas redes sociais para a importância do cuidar do meio ambiente todo os dias.

“Educar nossas crianças quanto à sustentabilidade é fundamental para que possamos ir construindo, junto à geração futura, um mundo melhor. A sustentabilidade faz parte do nosso DNA, por isso estamos sempre participando e promovendo ações que incentivem as pessoas a repensar atitudes, como é o caso da Semana do Meio Ambiente, aqui no Jequitibá, e da ação que a marca realizou alterando a abertura da novela Renascer, no último dia 12 de junho”, conta Elenise Velanes, uma das responsáveis pelo Boticário em Itabuna.

Sobre o Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos - e não realiza testes em animais.