Em reunião com presidente do TCM, Jerônimo destaca importância da capacitação de gestores públicos

A capacitação de agentes públicos municipais para o aperfeiçoamento da gestão e o correto uso dos recursos públicos esteve em pauta durante encontro do governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do seu vice, Geraldo Júnior, com o presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM), Plínio Carneiro Filho, na tarde desta terça-feira (29), em Salvador. “Ele nos traz aqui uma pauta bastante interessante de que há possibilidade de capacitarmos, cada vez mais, os gestores públicos, seus assessores, e todas as pessoas da equipe de trabalho, secretários e vereadores”, afirmou o presidente do TCM após a visita de cortesia.

“Nós estamos na transição e, por isso, esse diálogo é importante. Estamos construindo a transição entre o governo Rui Costa e o nosso governo, e é fundamental a reafirmação desse gesto do diálogo com os dois Tribunais: o de Contas do Estado e o de Contas do Município”, afirmou o governador eleito. Também participaram do encontro o ex-deputado federal Nelson Pelegrino, conselheiro do TCM, e Luiz Caetano, secretário estadual de Relações Institucionais (Serin) e membro do Grupo de Transição Governamental.

A expectativa de Jerônimo é de que seja estabelecida uma boa parceria entre o Governo do Estado e o TCM, a partir de 2023, “dentro da autonomia de cada órgão, para ajudar o estado da Bahia a se desenvolver ainda mais”. Geraldo Júnior agradeceu a visita dos conselheiros do TCM e assegurou que também atuará para reforçar a relação com o tribunal: “fizemos isso na presidência da Câmara Municipal e, com certeza, esse diálogo vai ser mantido aqui, no Governo do Estado”, afirmou o vice-governador eleito.