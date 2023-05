Em seis dias de atendimento em Itabuna, Mutirão de Mamografias realizou 807 procedimentos

Nos primeiros seis dias de atendimento à mulher, o Mutirão de Mamografias, que está sendo realizado em frente ao antigo SESP, por meio de parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, prestou 807 exames. O serviço tem o objetivo de rastrear o câncer de mama em mulheres.

Os serviços da unidade móvel seguirão até o próximo dia 11, das 7 às 18 horas, inclusive aos sábados, nos dois turnos. A supervisora do Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jaimeire Pessoa, comemora o sucesso do Mutirão, que já superou as expectativas.

“A demanda que existia neste setor está sendo atendida de forma satisfatória e isso é muito bom. O município está oferecendo, inclusive, transporte gratuito para que as mulheres que residem em bairros mais distantes possam se deslocar com facilidade até o Centro de José Maria Magalhães Neto”, informou Jaimeire.

O atendimento é rápido e fácil, bastando à mulher na faixa etária de 49 a 59 anos, residente em Itabuna, preencher uma ficha de inscrição na unidade de saúde mais perto de casa ou por demanda espontânea na carreta para ser submetida ao exame.

O resultado será encaminhado em até 40 dias para a Unidade de Saúde do bairro onde a paciente reside. É necessário ainda apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar 2.250 mamografias, principal meio de prevenção contra o câncer de mama.

“Atendemos pacientes encaminhadas pelas unidades de saúde, assim como também demanda espontânea, ou seja, a mulher que desejar fazer o exame basta vir com a documentação”, acrescentou a supervisora do Departamento de Atenção Primária.

Moradora do bairro Nova Ferradas, a dona de casa Josefina Alves de Jesus foi uma das pacientes que buscou atendimento de forma espontânea na manhã desta terça-feira, dia2. “Fiquei sabendo do mutirão e aproveitei para garantir meu exame. Não podia perder essa oportunidade”, contou.