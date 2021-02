Em tempo de consolidar novas práticas, Colégio Vitória dá início ao ano letivo

Ainda de forma remota, como determina decreto estadual – como medida de prevenção à Covid-19 -, o Colégio Vitória, em Ilhéus, iniciou hoje (08) o seu ano letivo. Na mensagem encaminhada aos alunos, pais de alunos e professores, a diretora Ana Carolina Melo (foto) destacou que 2020 foi um ano em que todos foram pegos de surpresa e tiveram que se reformular.

“O que desejamos para este ano, é um ano letivo de mais tranquilidade, de aprendizagem e de entendimento”, afirmou, acrescentando que 2021 é um tempo de consolidar práticas, um ano para aproveitar tudo que ele tem a oferecer.

Campanha

Em recente campanha lançada para sua comunidade estudantil, o Colégio Vitória desafia a refletir sobre a relação entre os movimentos de aglomeração, de desrespeito ao distanciamento social, e o aumento dos índices de contaminação pela Covid-19, que, até o momento, impedem o retorno às aulas presenciais. “Sem consciência coletiva não há possibilidade de volta às aulas no sistema presencial”, alerta Ana Carolina Melo.

Espaço Criativo

Logo que houver a liberação do retorno às atividades presenciais nas escolas da Bahia, o colégio vai colocar em prática o Projeto Espaço Criativo, um modelo não formal de aprendizagem que vai funcionar na sua Unidade Sul, no contraturno da Educação Infantil. A proposta é de promover uma experiência lúdico-pedagógica para crianças na faixa de três a cinco anos. No espaço não formal de aprendizagem, a equipe que vai trabalhar é pedagógica, mas sem efeito de atividade escolar. Maiores informações sobre detalhes do Projeto Espaço Criativo podem ser obtidas pelo telefone (73) 3231-3196.