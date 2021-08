Em Ubaitaba, Isaquias Queiroz reconhece importância de centro de canoagem

Medalha de ouro na canoagem C1 1000 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Isaquias Queiroz foi recebido com festa em Ubaitaba, no sul da Bahia. No Rio de Contas, que corta a cidade natal, o atleta deu as primeiras remadas.

Isaquias desfilou pela cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros e foi saudado pela população nas ruas. Ele também visitou o Centro de Treinamento de Canoagem, construído pelo Governo da Bahia a partir de um investimento de mais de R$ 1,6 milhão.

“Hoje Ubaitaba tem um grande Centro de Treinamento e agradeço muito ao governador Rui Costa, porque os atletas podem ser formados aqui e temos muitos jovens com garra, talento, que querem vencer na vida através do esporte”, afirmou Isaquias.

Pela nova geração

O atleta acrescentou que “o legado da medalha de ouro é proporcionar a formação de uma nova geração que vai manter o sul da Bahia como referência na canoagem brasileira e mundial”.

Por conta na pandemia, a pedido do próprio Isaquias, não houve aglomerações, mas centenas de carros e motos acompanharam o percurso, que incluiu uma parada na praça da cidade. Lá, o medalhista agradeceu a homenagem e disse que o carinho da sua gente é o maior prêmio que poderia receber.

Para Isaquias, a medalha de ouro representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um estímulo para a prática da canoagem entre os jovens. “Saí de Ubaitaba em busca de um sonho e lutei muito para me tornar um campeão, sem esquecer minhas origens. Fico feliz ao servir de exemplo para novas gerações de canoístas, de mostrar que quando você acredita no seu potencial, você consegue grandes conquistas”.

Depois de passar pelo Centro de Canoagem, o atleta se dirigiu à residência da família, onde o abraço na mãe, dona Dilma, foi marcado por choro, emoção e agradecimento. Com o filho Sebastian nos braços, Isaquias mais uma vez acariciou a medalha de ouro e brincou com o menino. “Hoje o papai vai deixar você dormir com a medalha”, disse.

Centro de Treinamento

O Centro de Treinamento de Canoagem atende a atletas entre 8 e 18 anos da região de Ubaitaba. A estrutura do centro contempla garagem dos barcos, sala de musculação, refeitório, copa, despensa, área de serviço, salas da administração, de professores, de aula e deck flutuante.

A presidente da Associação Cacaueira de Canoagem, Luciana Costa, destacou que “a conquista de Isaquias e a estrutura do local são um incentivo para o surgimento de novos campeões. Temos vários atletas disputando competições no Brasil e no exterior e o mais importante é que além do esporte, também valorizamos a educação e a cidadania dos nossos atletas”.