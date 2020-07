Em um só espaço, Rui e ACM Neto também falam a mesma língua

Merece todos os elogios a postura do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto no enfrentamento ao Coronavirus. Simples assim: eles provam a cada dia que não cabe política partidária nas estratégias de luta nesta pandemia.

Em posições extremas quando o assunto é eleição, Rui (PT) e ACM Neto (DEM) estão unidos, porém, quando o foco é combater esse adversário comum a todos. A união dois políticos baianos tem sido fundamental para o controle da situação.

Nessa pegada, ACM Neto e Rui Costa dividiram a tela da TV Bahia, ao meio-dia desta terça-feira, 7, para anunciar protocolos de reativação da economia de Salvador e de todos os municípios alcançados pelo Coronavírus.

Sobre o mesmo assunto, e igualmente juntos, Rui Costa e ACM Neto deram entrevista coletiva no espaço virtual. Foi quando, mais uma vez, eles cultivaram um espírito de solidariedade e união em favor da vida.

Quando as cortinas se abrirem e o espetáculo político começar para as eleições que se aproximam, são outros quinhentos — como diz o povo. Aí sim, nada mais normal do que o governador e o prefeito estarem em lados opostos.

Mas, enquanto as cortinas permanecem fechadas, é louvável a união dos dois não apenas contra o Covid-19, mas também contra um forte aliado da doença: a ignorância das pessoas que insistem em subestimá-la.