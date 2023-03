Em Una, Faeg-Sul retoma atividade presencial após 3 anos

O Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul da Bahia, muito conhecido por seu projeto de itinerância, retoma suas atividades presenciais após 3 anos, em virtude da pandemia da Covid-19. Será nesta quinta-feira (9), das 8 às 18 horas, em Una. O último encontro presencial aconteceu no município de Ilhéus, em dezembro 2019, com o tema: Por dentro dos Patrimônios Culturais.

A Câmara de Vereadores será o palco da retomada. Lá ocorrerão Mostra Cultural, Palestra sobre a importância do Conselho de Cultura, com a Representante Territorial de Cultura do Estado Janete Lainha, Roda de Conversa e a Oficina Arranjos Culturais Voltados ao Empreendedorismo Local, com a produtora cultural Karlla Costa.

Karlla Costa é administradora e pedagoga, especialista em Desenvolvimento Regional Sustentável- IFBAIANO. Guia de Turismo – MTUR. Gestora Cultural pela FGV/MINC/UESC.

Para quem

A oficina tem 30 vagas e o público-alvo é de empreendedores culturais, lideranças, colaboradores, dirigentes e técnicos ligados a Associações, OSCIPs, OS, ONGs, fundações e outras entidades sem fins lucrativos, além de demais interessados no tema.

Para participar da Oficina é necessário fazer inscrição prévia pelo link (https://forms.gle/q3PR3tFvQVsY7FKw6). Todas as atividades serão exclusivamente presenciais.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. E conta também com os apoios institucionais da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC e da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Una.

Durante o período de confinamento e de restrição de público, o FAEG-SUL continuou a realizar suas atividades de modo remoto, promovendo encontros temáticos com especialistas sobre a Lei Aldir Blanc 1, Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, com transmissão ao vivo pelo YouTube, aos gestores e trabalhadores da cultura. Sete desses encontros podem ser assistidos em seu canal no link (https://www.youtube.com/@faegsul2278).

O projeto de itinerância prevê passar por mais quatro cidades ainda neste semestre.