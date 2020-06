Em Uruçuca ou em Serra Grande tem que ficar em casa

Partiu Serra Grande! Então, o lockdown de Uruçuca levou muita gente da cidade a promover uma mudança repentina de endereço, ainda que temporária.

O bucólico vilarejo, distrito de Uruçuca, ficou lotado de carro, e de gente também, é claro, porque além dos motoristas têm os caronas.

Enfim, todo mundo com um mesmo foco: trocar o confinamento em casa, por ordem e capricho do Coronavírus, pelo cheiro e o vento que vêm do mar.

E não há lugar mais propício para esse cenário do que Serra Grande, ideal para descanso para quem precisa; e para “zueira” para quem necessita.

Porém, o prefeito Moacyr Leite virou “fera” quando soube que o vilarejo estava mais com a cara de veraneio do que com medo do Coronavírus.

Por causa disso, o alcaide foi enfático em entrevista na TV: “Pode ir pra Serra Grande quem quiser, mas tem que ficar em casa”.

E o prefeito tem toda razão em endurecer o tom do dircurso pró-lockdown, mesmo porque ele conhece a frase “encobre um santo e descobre outro”.

Ou seja, protege Uruçuca e deixa Serra Grande, onde ainda não há registro de Coronavírus, com as portas escancaradas para a doença.

Fui Serra Grande! Sim, é uma boa opção, mas com a consciência de que, seja lá ou em Uruçuca, tem que ficar em casa curtindo cada um o seu lockdown.

Mesmo porque Uruçuca está na cabeça da lista dos municípios com maior incidência de transmissão do vírus, como informa o último boletim da Sesab.

Essa situação, portanto, justifica em Uruçuca a mais rígida forma de isolamento social, o lockdown, iniciado ali na quinta-feira, 11.