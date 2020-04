Em videoconferência com secretário da Saúde, prefeitos do sul da Bahia pedem apoio para fiscalizar população

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, participou de uma videoconferência com cerca de 20 prefeitos e secretários de saúde do sul da Bahia, na tarde desta terça-feira (14), na sede da secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com Vilas-Boas, “a região sul está se destacando num surto crescente no número de casos, superando o município de Feira de Santana, que hoje está com 48 casos confirmados, enquanto apenas Ilhéus e Itabuna, juntas, somam 75 casos”, ressaltou o secretário.

Representantes de Arataca, Buerarema, Camacã, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itabuna, Itapitanga, Itajuípe, Ilhéus, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Ubaitaba, Ubatã, Una e Uruçuca expuseram seus principais problemas e dificuldades diante da pandemia da Covid-19. A maioria relata dificuldades em convencer as pessoas a não se aglomerarem em feiras livres, lotéricas, bancos, bares, templos religiosos e até em velórios.

Sobre o funcionamento do comércio, que é livre em cidades que não possuem casos confirmados de Covid-19, o titular da pasta da Saúde ressaltou o decreto estadual sancionado ontem (13), que obriga os comerciantes a oferecerem máscaras aos funcionários e clientes a fim de garantir uma zona de comércio livre de coronavírus.

Em relação às feiras livres, já existe uma nota técnica do Comitê Estadual de Emergências em Saúde Pública, disciplinando que as barracas devam manter uma distância de 3 metros uma das outras, e os vendedores só possam trabalhar com máscaras.

Houve ainda um apelo dos prefeitos do sul para que a Polícia Militar da Bahia intervenha nos municípios para apoiar o trabalho das guardas municipais, sendo que esta demanda será direcionada para a Secretaria da Segurança Pública (SSP).