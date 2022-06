Em visita a Governador acompanha em Itabuna avanço das obras da nova rodovia para Ilhéus

Anseio das populações das cidades baianas de Ilhéus e Itabuna, a nova ligação entre os dois municípios, que será criada com a implantação dos 18 quilômetros da BA-649, segue avançando as obras. Durante a tarde desta sexta-feira (3), o governador Rui Costa esteve em Itabuna e acompanhou de perto o andamento dos serviços.

Além da nova via, serão construídas quatro pontes sobre o Rio Cachoeira e um viaduto na própria BA-649, com um investimento total de mais de R$ 195 milhões. Cerca de seis quilômetros do traçado já estão com terraplanagem avançada. O governador percorreu todo esse trecho e destacou o potencial da obra, para além da mobilidade.

“Não é só uma estrada. Não é só chegar mais rápido entre Ilhéus e Itabuna. Nós estamos abrindo um vetor de desenvolvimento para gerar empregos, renda, atividade da construção civil, serviços, empreendimentos imobiliários. É um investimento em infraestrutura que vai atrair outros tipos de investimentos”, comentou Rui.

Depois da obra da rodovia, o roteiro de visita se encerrou no bairro de Jaçanã, onde está sendo construída uma unidade escolar estadual de tempo integral. Cerca de R$ 21 milhões estão sendo investidos na estrutura que terá 24 salas de aula, auditório, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica e campo de futebol society.

Fotos: Mateus Pereira/GOVBA