Emasa adota atendimento virtual por dois dias

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), a exemplo dos demais órgãos da administração direta e indireta, seguirá as determinações do Decreto Estadual nº 20.259. Sancionado ontem (28) pelo governador Rui Costa, amplia por mais 48 horas as medidas restritivas para conter a pandemia do coronavírus. Com isso, o atendimento ao público será realizado pelos canais virtuais da empresa. WhatsApp (73) 98848-0808, E-mail: [email protected] e pelo call center 0800 073 1195.

A gerente de TI e Relacionamento da Emasa, Marta Reis, explica que o serviço de WhatsApp funciona apenas para mensagem. “Neste serviço recebemos somente mensagem de texto e fotos. O cliente deve encaminhar a foto da conta, um documento de identidade e dizer qual é sua demanda. Esse será o mesmo processo no atendimento via e-mail”, salienta.

Através dos canais virtuais da Emasa, o cliente pode resolver questões como pedido de 2ª via de conta, negociação de dívidas, pedido de ligação ou religação e também obter informações. O horário de atendimento pelos citados canais é das 8 às 13h30min e o serviço pelo 0800 vai das 7 às 19 horas.