EMASA alerta que o pagamento de conta tem que ser realizado em agentes bancários credenciados

O pagamento de contas de água e esgoto da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) em agentes bancários não credenciados está causando transtornos à empresa e clientes. Ao saldar a fatura em um banco não credenciado pela EMASA, o repasse não é realizado para a empresa e a fatura vai sempre constar como aberta, o que gera a suspensão do fornecimento de água.

De acordo com a gerente Comercial da EMASA, Elizangela Gama, na conta de água consta os agentes financeiros credenciados para o recebimento da fatura.

“Está impresso na conta os bancos credenciados para o recebimento do valor a ser pago: Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) Santander e Lotéricas. O pagamento em outro agente bancário implica no risco do valor pago não ser informado e repassado para a EMASA, o que pode levar a interrupção do fornecimento de água”, esclarece Elizangela Gama.

Ainda segundo Elizangela , um dos maiores complicadores são os pagamentos realizados em bancos digitais. “As agências bancárias físicas não credenciadas rejeitam os pagamentos. No caso dos bancos digitais isso não ocorre, os mesmos recebem a fatura, mas a quitação da conta não vem nos arquivos bancários para a EMASA e essa conta fica constando em aberto”, atesta a gerente comercial da EMASA.