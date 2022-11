Emasa anuncia reajuste na conta de água em Itabuna

Para repor as perdas inflacionárias do ano de 2022, no período de maio de 2021 a maio de 2022, data do dissídio coletivo dos servidores, a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) solicitou junto a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Itabuna (ARSEPI) uma revisão tarifaria de 12%, tendo sido concedido um índice de 9,95%, inferior ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), que nesse intervalo foi de 11,90%.

De acordo com o diretor Financeiro da Emasa, Ronaldo Simas, a revisão tarifária ficou abaixo do índice do INPC, no acumulado de maio de 2021 a maio de 2022, data do acordo coletivo, quando foi concedido reajuste de 12,67 por cento ao quadro funcional e enquanto a tarifa de energia elétrica operou na “Bandeira Vermelha”, nesse mesmo período, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“A energia elétrica responde pelos maiores custos da Emasa, depois o custo de pessoal. Entre o ano passado e praticamente todo ano de 2022, o valor da energia ficou na Bandeira Vermelha – Patamar 2, que no acumulado chegou a 21,13%. A correção da tarifa de água, que passa a vigorar a partir de janeiro do próximo anos, ficou abaixo do INPC de maio a maio e dos custos da energia elétrica”, afirma Ronaldo Simas.

INVESTIMENTOS

O diretor Financeiro da Emasa também chama a atenção para os investimentos que a concessionária de água e esgoto e a Prefeitura de Itabuna estão realizando, como o projeto Mais Água Para a Cidade, com aplicação de pouco mais de R$ 17 milhões, na primeira etapa. Mais R$ 8 milhões serão investidos em um segundo momento.

Atualmente há também a troca dos decantadores da Estação de Tratamento de Água (ETA), com mais R$ 3,5 milhões investidos em recursos próprios.

“O projeto Mais Água Para a Cidade vai solucionar o abastecimento intermitente por que Itabuna passa. Os consumidores vão ter o fornecimento de água ininterruptamente, sem o sistema de manobras. Além disso, estão sendo substituídos os decantadores da ETA por um sistema mais moderno, o que atesta o compromisso da Emasa em relação a qualidade da água fornecida em nossa cidade”, finaliza Ronaldo Simas.