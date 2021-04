Emasa apontada como destaque nos 100 dias da gestão Augusto Castro

As ações da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), nos 100 primeiros dias da gestão do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, tiveram foco no enfrentamento ao novo coronavírus, no cuidado e valorização de colaboradores, equação de débitos, combate ao desperdício, a realização de obras, além da elaboração de projetos estruturantes.

Em parceria com a Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, a Emasa realizou a sanitização das principais avenidas, ruas, praças e calçadas do centro e dos bairros.

Esse trabalho também foi realizado nos pontos de ônibus e táxis, utilizando água com solução de cloro concentrado de 0,5 por cento e carros-pipas para diminuir o contágio da Covid-19 na cidade.

Cuidado com funcionários

Outra ação apontada como destaque nesses primeiros 100 dias da nova administração da Emasa foi a realização de testes para a detecção da Covid-19 no quadro de colaboradores da empresa. Foram realizados testes rápidos e RT-PCR em praticamente todo o corpo de funcionários.

Também foi implantado o Programa de Atenção Psicológica e Social, coordenado pela psicóloga organizacional Carolina Loureiro e a assistente social Maria D’Ajuda Nascimento, com o objetivo de proporcionar o bem-estar ao colaborador e também a seus familiares.

Obras e manutenção das redes

O constante trabalho de manutenção das redes de abastecimento tem proporcionado a regularidade no fornecimento de água a mais de 98 por cento dos domicílios de Itabuna. O mesmo ocorre com a rede de esgotamento sanitário, que atende a 84 por cento das casas e tem 34 por cento do coletado tratado.

A lagoa de decantação de esgoto, que fica no bairro São Judas Tadeu, estava em estado de abandono. Agora, vem passando por um completo trabalho de limpeza, com o recolhimento de baronesas. A retirada da vegetação proporciona maior eficiência no tratamento do esgoto.

Outra ação considerada importante foi o acordo de cooperação com a Prefeitura para a realização da limpeza e a implantação da rede de esgoto atualmente lançado no canal de macrodrenagem do bairro Santo Antônio, que corta as ruas Santos Dumont e José Bonifácio.

Com extensão de aproximadamente 1,5 quilômetro, em paralelo ao canal serão implantadas redes coletoras de esgoto nas duas margens para levar os dejetos através de dutos até a destinação final. Dessa forma, está sendo atendida uma antiga reivindicação dos moradores das duas ruas do Santo Antônio e haverá a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram no entorno do canal.

Projetos estruturantes

A Diretoria de Projetos e Expansão da Emasa vem atuando na formulação de projetos estruturantes que serão apresentados nas esferas federal e estadual para a captação de recursos externos, além de contar também com recursos oriundos do orçamento do município.

Estão sendo priorizados projetos relacionados à expansão do abastecimento de água e à ampliação da captação e tratamento do esgoto.

Dentre os projetos destacam-se o de captações “em tempo seco”, uma tecnologia de captação de dejetos que traz benefícios imediatos ao meio ambiente e à população. O projeto envolve a construção de três captações à margem direita do Rio Cachoeira e outro no canal de macrodrenagem da Avenida Amélia Amado.

A interceptação dos dejetos presentes nas galerias de águas pluviais em tempos de estiagem evita o lançamento do esgoto in natura no Rio Cachoeira, contribuindo com a redução de efluentes através de águas pluviais, melhorando em curto prazo as condições sanitárias do ambiente.

Outro ponto importante nos projetos estruturantes diz respeito à melhora na distribuição de água, com a implantação de duas novas adutoras, ligando a Estação de Tratamento de Água (ETA) ao Jardim Cordier (setor do bairro São Caetano), e outra, derivando da BR-101 para o bairro Novo Lomanto.

As duas vão contar com o suporte de dois reservatórios, sendo um implantado com a capacidade para armazenamento de 5.000 m³ e outro, para 3.000 m³. Eles serão erguidos no Jardim Cordier e Novo Lomanto, respectivamente.

Equação de débitos e combate ao desperdício

Depois de realizar um detalhado diagnóstico, a nova administração da Emasa identificou uma dívida junto à Receita Federal do Brasil de pouco mais de R$ 80 milhões.

O Departamento Jurídico está atuando para negociar e parcelar esse débito, para evitar bloqueio das contas da empresa, o que poderia inviabilizar as operações cotidianas.

A implantação do Programa de Combate ao Desperdício, agora no mês de abril, visa gerar um acréscimo de receita de cerca de R$ 1 milhão, que serão aplicados na melhoria do sistema de água e esgoto.

Para isso, a Emasa realizou um processo licitatório para a contratação de empresa que irá realizar o levantamento e corte de ligações clandestinas, implantar hidrômetros, além de realizar o reparo das vias que são abertas para serviços de manutenção da rede em, no máximo, de 24 horas.

Atualmente, a Emasa tem uma perda de mais de 50 por cento da água tratada que produz, devido a problemas na rede de distribuição e também com o popular “gato”, com o combate às ligações clandestinas. Além disso, será desencadeado um trabalho mais eficaz de monitoramento na rede de distribuição para que resultados de eficiência sejam conseguidos no curto prazo. (Fonte: Ascom Emasa)