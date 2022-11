Emasa aproveita trégua das chuvas e intensifica a recuperação de vias e calçadas

Depois de várias semanas de intensas chuvas em Itabuna, as equipes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), responsáveis pelas recuperações de vias públicas e calçadas, intensificam os trabalhos de reparo, aproveitando a melhoria do tempo. O objetivo é devolver melhor mobilidade a pedestres e veículos no centro e bairros.

Segundo o gerente de Saneamento, Tauan Sampaio, a Emasa está atuando com duas equipes na recuperação das vias onde a empresa executou serviços de reparo nas redes de água ou esgoto. “Estamos com uma equipe atuando na recuperação de passeios e outra, cuidando do fechamento de buracos abertos, tanto em piso a paralelo, quanto em asfalto, para reparos nas redes”, informou.

Nos reparos das vias asfaltadas, a equipe vem trabalhando com o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), que tem a capacidade de transmitir carga às camadas inferiores, resiste ao atrito e fricção do tráfego. Além de impermeabilizar o pavimento e ter melhor durabilidade.

Ontem, dia 23, a equipe de tapa-buracos da Emasa atuou na área central da cidade e no Bairro Pontalzinho. Hoje, dia 24, o trabalho continua no centro, Pontalzinho, Parque São João e Mangabinha.

Ainda de acordo com Tauan Sampaio, um apanhado, foi feito em todas as partes da cidade onde a Emasa realizou serviços de recuperação nas redes. Se o tempo se mantiver firme, outros bairros serão atendidos.

“Estamos contando com a melhora e a estabilidade do tempo para seguir com o cronograma. O que desejamos é devolver o direito de ir e vir aos transeuntes para melhor circulação em toda a cidade”, afirmou o gerente de Saneamento da Emasa.