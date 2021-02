Emasa atua em várias frentes para resolver problemas nas redes de água e esgoto

As equipes de campo da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), atuaram em diversas frentes de serviço na sexta-feira, dia 26. Foram realizados trabalhos de manutenção nas redes de água e esgoto nos bairros Conceição, Morumbi, Fátima, Vila Anália e Sarinha Alcântara.

Além disso, houve reparo na Rua Antônio Muniz, centro, para consertar uma depressão que contou com a colaboração da equipe de recapeamento asfáltico da Prefeitura de Itabuna. Segundo gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt,, o piso da rua cedeu em função de um serviço anterior realizado pela própria empresa.

“Refizemos toda a base que apresentava a falha no trecho da rua em conjunto com uma equipe da Prefeitura. Na segunda-feira, será feito o recapeamento asfáltico”, garante Bitencourt.

Já os trabalhos relacionados a rede de esgotamento sanitário ocorreram nos bairros Fátima, Vila Anália e Sarinha Alcântara, onde as equipes atuaram na desobstrução da rede.

LOCKDOWNs

Hoje, foram identificados vazamentos aparentes nas redes de abastecimento de água dos bairros Conceição e Morumbi que passaram por reparos, enquanto no Sarinha Alcântara, o serviço foi mais complexo, uma vez que o vazamento não aparente demanda mais trabalho.

“No Sarinha há um vazamento não aparente, ou seja, subterrâneo, que requer uma busca da causa. Isso tem gerado problema no abastecimento em alguns pontos do bairro. Mas, vamos resolver e reestabelecer a distribuição de água ”, assegura o gerente técnico.

João Betecourt lembra que, mesmo com os decretos do Governo do Estado e da Prefeitura determinando o lockdown em função da pandemia do coronavírus, a Emasa manterá suas equipes de plantão para atender os consumidores caso aconteça algum problema nas redes de água ou esgoto.

“Qualquer problema nesse período de lockdown, o consumidor poderá fazer contato com no call center através do número 0800 073 1195, que nossas equipes de plantão vão atender”, finaliza João Bitencourt.