Emasa soluciona vazamentos no final de semana em Itabuna

Para conter dois grandes vazamentos na rede de distribuição de água na cidade, equipes do serviço de manutenção da Empresa Municipal de Águas e Saneamento Ambiental (Emasa), atuaram no final de semana. Os serviços ocorreram na Avenida do Cinquentenário, nas proximidades do Satuário de Santo Antônio, onde ocorreu o rompimento de uma rede de 85mm e na Rua Independência, no bairro São Roque, que teve uma adutora de 300mm danificada.

Segundo o Gerente de Distribuição da empresa, Moises Ferreira Rosa, os serviços de recuperação foram realizados sem a necessidade de interrupção no fornecimento de água. “As equipes atuaram de forma rápida, sem ter a necessidade de interromper o abastecimento nas áreas que são cobertas pela rede do centro e pela adutora do São Roque”, disse.

A rede que rompeu na Avenida do Cinquentenário atende toda parte central da cidade, enquanto a adutora do São Roque fornece água para os bairros Monte Líbano, Loteamento São João, Novo Horizonte e parte do Santo Antônio. O Gerente de Distribuição da Emasa, destaca a ajuda da população em informar a empresa sobre os problemas de vazamento.

“Somos muito grato a população que está sempre comunicando os casos de vazamento em nossa rede. Essa ajuda é importante, pois, facilita nosso trabalho e contribui no combate ao desperdício”, destaca Ferreira Rosa.