Emasa celebra convênio de cooperação técnica com a UNEX para capacitação dos colaboradores

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) lançará oficialmente na próxima quinta-feira (29), às 17h30min, o convênio de cooperação técnica com o Centro Universitário de Excelência (UNEX), voltado à capacitação e qualificação do quadro de colaboradores da empresa. O evento será realizado no auditório da sede da UNEX, em Itabuna.

O termo de cooperação prevê a realização de atividades acadêmicas, práticas e de pesquisa, voltadas ao setor de saneamento, com foco na melhoria do atendimento ao público e no desenvolvimento de habilidades comportamentais dos colaboradores. Durante a cerimônia de lançamento o diretor da UNEX, professor André Portnoi, ministrará uma palestra com foco comportamental, dedicada aos colaboradores da área comercial, atendimento ao público e demais setores estratégicos da EMASA.

Segundo o presidente da empresa, Ivan Maia, o convênio representa um passo importante na política de valorização dos empregados. “Nossos colaboradores são ativos importantes da EMASA. A parceria com a UNEX, vai nos permitir prepará-los melhor para os desafios do atendimento moderno. É uma ação que segue a orientação do prefeito Augusto Castro (PSD), voltada à valorização das pessoas e à melhoria contínua dos serviços”, afirmou.

O diretor de Operação e Expansão, Fernando Duarte, destacou que a iniciativa aprimora a qualidade do atendimento. “Esta parceria inédita da EMASA com a UNEX, em que celebra convênio de cooperação técnica que tem por objetivo a capacitação dos nossos colaboradores. É de fundamental importância para melhorarmos a qualidade do nosso atendimento aos usuários e ao público em geral”, destacou.

Para o diretor Financeiro e de Relacionamento, Ronaldo Júnior, investir em capacitação fortalece o vínculo entre empresa, colaborador e população. “A melhoria do atendimento começa com pessoas bem preparadas e motivadas. Este convênio reforça nosso compromisso com a excelência no relacionamento com o cliente e com a humanização no serviço público, pilares fundamentais para a construção de uma EMASA mais eficiente e próxima da comunidade”, reforçou.

Essa é mais uma das iniciativas do atual processo de reestruturação institucional da EMASA, que inclui também a criação da Ouvidoria, a implantação da Auditoria Interna, a aprovação de um novo Estatuto e a elaboração de um novo Regulamento Interno.

—–

Assessoria de Comunicação Social da EMASA

20/maio/2025.