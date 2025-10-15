EMASA coloca funcionários cientes das tratativas para que a EMBASA volte a operar o sistema de saneamento de Itabuna


O encontro aconteceu na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço,

Na manhã de hoje, dia 15, a diretoria da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) reuniu-se com os funcionários quando foi passado o atual estágio das tratativas entre o Governo Municipal e o Governo do Estado para que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) volte a operar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Itabuna. O encontro aconteceu na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, ressaltou que a prioridade da diretoria e do prefeito Augusto Castro (PSD) é assegurar que, com a eventual mudança, os colaboradores da empresa municipal não sofrerão nenhum tipo de prejuízo.

“Com o empenho de todos vocês, o sistema de abastecimento de água de Itabuna avançou bastante. Atualmente, 80% da cidade recebe água tratada e de qualidade todos os dias”, afirmou.

“Porém, existe o desafio determinado pelo Novo Marco legal do Saneamento Básico de coletar, tratar e dar destino correto ao esgoto sanitário, atendendo 90% do município até 2033. E isso requer recursos estimados em R$ 400 milhões”, disse o presidente.

Maia explicou ainda que para atender o Marco Legal do Saneamento ocorreu estudo para encontrar a melhor forma. Dentre elas, a concessão, manter a empresa com o município ou retornar para o Estado.

“Foram iniciados conversas com a EMBASA para que o sistema de água e esgoto retorne para à empresa. Tanto a direção da EMASA, como a Administração Municipal estão priorizando nosso quadro de pessoal para que ninguém seja prejudicado”, reafirmou Ivan Maia.

“Até agora nas tratativas está sendo negociado o aproveitamento de boa parte da nossa mão-de-obra pela EMBASA. Mas, com vínculo empregatício na EMASA”, explicou.

Ainda segundo ele, possivelmente a EMASA passe a ser uma autarquia ou continue como empresa municipal para gerir o sistema de drenagem, resíduos sólidos e a manutenção da cidade e prédios públicos.

“A EMASA terá uma nova definição, se responsabilizando pelo sistema de drenagem da cidade e a gestão dos resíduos sólidos. Além disso, também o que envolve a zeladoria do município, a exemplo da poda de árvores, iluminação pública e a manutenção de vias públicas. Então, o restante do quadro de colaboradores atuará na execução dessas demandas”, projetou o presidente Ivan Maia.

Alguns dos funcionários presentes ao encontro elogiaram a iniciativa da direção da EMASA em atuar com transparência e respeito com seus trabalhadores. A colaboradora Michelle Mansur, lotada no Setor de Cadastro e diretora de Base do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia (SINDAE), foi enfática ao afirmar que o sindicato que participar de todo o processo, envolvendo o município e o estado, na transferência dos serviços de saneamento para a EMBASA.

“Agradecer a diretoria pelo respeito e transparência em conversar, os últimos dias têm sido de apreensão, muitas dúvidas e desconforto. Em nome do SINDAE, a gente defende uma empresa municipal, não havendo essa possibilidade, já que foge do controle dos gestores e dos funcionários. Nos colocamos como sindicato para participar desse processo, a gente não está em lados opostos, vamos buscar o que for melhor para os trabalhadores e para a cidade, atuar juntos para o bem comum e preservar os empregos”, ressaltou a líder sindical Michelle Mansur.

Além do presidente Ivan Maia, estiveram presentes ao encontro com os colaboradores da EMASA, os diretores Fernando Duarte (Operação e Expansão), José Silva (Planejamento), Ronaldo Júnior (Financeiro e Relacionamento com o Cliente) e Moisés Figueiredo (Gestão Corporativa). Além da procuradora jurídica Fabiana Rocha.

 




