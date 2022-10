Emasa conclui a instalação do primeiro decantador na ETA principal

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) concluiu os trabalhos de instalação do primeiro dos três decantados do novo sistema de decantação em laminados de PVC flexíveis atóxicos, conhecido como lamelas, que está sendo implantado na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço.

De acordo com o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, havia a necessidade de realizar a troca dos decantadores em decorrência da vida útil dos equipamentos. “A Emasa investiu R$ 3,5 milhões na aquisição e instalação do novo sistema para o processo de decantação da água bruta, o que nos garante o fornecimento de uma água pura e de qualidade aos nossos clientes e consumidores”, relata.

O gerente técnico da concessionária de águas e esgoto João Bitencourt explica que os decantadores são responsáveis na eliminação das partículas em suspensão, garantindo um alívio sobre os filtros assegurando aumento de produção e garantia da qualidade da água fornecida à população.

“O novo sistema é composto de lamelas, uma nova tecnologia de cortinas plásticas que substituem os módulos tubulares, com melhor desempenho e redução de perdas no processo de tratamento da água o que torna a vida útil maior que o sistema em módulos”, defini Bitencourt.