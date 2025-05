EMASA conclui implantação de rede de esgoto na Rua Nossa Senhora das Graças, no Mangabinha

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) concluiu, no último final de semana, as obras de implantação da rede de esgotamento sanitário na Rua Nossa Senhora das Graças, no Bairro Mangabinha. A intervenção faz parte do compromisso da Prefeitura de Itabuna com a melhoria da infraestrutura urbana e das condições de vida da população.

A ação foi iniciada com a implantação da rede de água tratada, em preparação para o funcionamento do reservatório de três milhões de litros do Projeto Mais Água para a Cidade, localizado nas proximidades. Na sequência, a EMASA deu início à instalação da rede de esgoto, que agora está finalizada.

Ao todo, foram instalados 220 metros de rede coletora, beneficiando cerca de 40 residências da localidade. Além de garantir mais saúde e bem-estar aos moradores, a obra contribui para a valorização dos imóveis da região.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, destacou a importância do investimento. “Concluir essa etapa é motivo de grande satisfação. Essa é uma entrega que representa dignidade e saúde para os moradores. Atendemos a uma determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), que tem nos orientado a priorizar obras que transformem a vida das pessoas. Esse é o resultado de um trabalho sério, planejado e comprometido com o bem-estar da população de Itabuna”, pontuou.

Com a conclusão da obra de esgotamento, a próxima etapa será coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), que iniciará a rede de drenagem e a pavimentação da via em concreto asfáltico usinado a quente, completando a requalificação da rua.Assessoria de Comunicação Social da EMASA

05/maio/2025.