A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), em Itabuna, concluiu as obras de ligação das redes de água e esgotamento sanitário para a estrutura temporária do Hospital de Campanha para Covid-19, que está sendo montado na área externa do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Todo o serviço foi realizado com a equipe da própria empresa e foram implantados 250 metros de tubulação para a coleta e tratamento do esgoto gerado pela unidade hospitalar.