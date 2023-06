EMASA conclui reparo de rede adutora que rompeu no Bairro São Roque

Operários da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) concluíram ainda na noite de ontem, dia 12, o serviço de recuperação da adutora de 300 milímetros que se rompeu na Rua José Alves Franco, no São Roque, em Itabuna. O fato ocorreu na madrugada da segunda-feira, 12, passada, causando problemas a quatro casas abaixo do nível da rua que foram inundadas.

Ainda na madrugada, o sistema de manobras que atende a região foi fechado para estancar o vazamento e evitar mais danos às casas. Equipes da Gerência Técnica da EMASA iniciaram a recuperação que contou com o apoio da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) no escoramento de um poste da rede elétrica, bem próximo ao ponto do rompimento da adutora.

Com a conclusão dos serviços, por volta das 23 horas, o abastecimento para as regiões do Alto Maron, Pontalzinho e Castália (partes baixas) foi normalizado. Além do reparo na rede, funcionários da EMASA, também realizaram a limpeza das residências atingidas e um levantamento dos danos nas residências afetadas.