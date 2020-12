Emasa contrata empresa especializada para limpeza total de filtros

Pela primeira vez em 31 anos de existência, a Emasa (Empresa Municipal de Águas e Saneamento) contratou uma empresa de São Paulo, especializada em lavagem de filtros, floculadores e decantadores. De forma mecânica e atendendo às recomendações dos órgãos oficiais da saúde, realiza este procedimento a cada cinco anos nas empresas concessionárias de tratamento e abastecimento de água, para o consumo humano.

Até aqui, a Emasa fazia a lavagem dos filtros de forma manual, o que segundo os técnicos, não é a forma adequada. A empresa vencedora da licitação para realizar tal serviço foi a Petranova, com sede em Jacareí, no estado de São Paulo. “Este processo de lavagem dos filtros utilizando as máquinas especializadas é o procedimento correto, e possibilita a regeneração dos equipamentos”, explica Dr. Irineu Bomfim, engenheiro responsável.

Benefícios

A lavagem através da Hidrosucção Mecanizada promove a recuperação total dos filtros, o uso de materiais filtrantes com o acompanhamento técnico especializado, tornando os filtros e seus componentes 100% higienizados e aptos para a utilização.

Além de aumentar muito a vida útil dos equipamentos da concessionária do tratamento e abastecimento de água, fazendo que não seja necessária a troca dos aparelhos por mais tempo. Este investimento feito pela Emasa possibilita o abastecimento da água com qualidade infinitamente superior à oferecida nos últimos anos.

O engenheiro e os técnicos da empresa contratada estão em Itabuna desde o início deste mês. Eles esclarecem que, pelo tamanho e pela quantidade de filtros e floculadores, o serviço vai durar aproximadamente 40 dias, e já está em sua fase final.

O presidente da Emasa, Jader Guedes, disse estar bastante satisfeito com os resultados deste investimento. Garantiu que ele e sua diretoria vão atuar até o dia 31 de dezembro, “buscando a melhora das condições de trabalho dos servidores, e da qualidade da água oferecida a toda a comunidade”.