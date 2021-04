Emasa e Bombeiros vão ampliar em 150% número de hidrantes em Itabuna

Uma parceria entre a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) e o 4º Grupamento de Bombeiros Militares está possibilitando a instalação de novos hidrantes em Itabuna para auxiliar o socorro a incêndios. Foram adquiridas 15 unidades que serão colocadas em pontos estratégicos pré-definidos.

Segundo o diretor técnico da Emasa, Bruno Mendonça, além da aquisição dos novos equipamentos, passaram por manutenção aqueles já existentes. “Os dez hidrantes que haviam na cidade passaram por uma minuciosa vistoria e serviço de manutenção. Dentro da programação estabelecida com o comando do Corpo de Bombeiros, a cada mês vamos instalar dois novos hidrantes em pontos que foram definidos”, informa Mendonça.

A aquisição dos novos equipamentos de segurança significa um aumento de 150% na rede de hidrantes de Itabuna. “Nos últimos anos não houve cidade na Bahia que tenha viabilizado uma ampliação desse tamanho em sua rede de hidrantes”, afirma o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, tenente-coronel Manfredo Silva Santana.

Plenas condições de uso

O comandante destaca que Itabuna é uma cidade extremamente verticalizada e uma rede de hidrantes bem planejada e bem instalada, com distribuição de água em sua maior parte do tempo, ajuda o trabalho dos bombeiros. “Uma boa rede minimiza a propagação maior e mais rápida do sinistro fazendo com que o tempo resposta em um eventual incêndio seja facilitado”, salienta Santana.

O tenente-coronel Manfredo cita como exemplos a rede hospitalar e o bairro Jardim Vitória que praticamente é verticalizado e outros mais periféricos como Califórnia e São Caetano, que contam com grandes comércios e fluxo de pessoas.

“Nesses locais não havia previsão de instalação de hidrantes públicos. Mas, agora passarão a contar com esses equipamentos de segurança”, garante o comandante do 4º GBM. Outro ponto importante é que o município conta com uma rede de hidrantes com plenas condições de uso.

Atrativo para empresas

A presença de um grupamento do Corpo de Bombeiros serve como atrativo para instalação de empresas. Uma vez que existe a redução no valor da apólice cobrada pelas companhias seguradoras, quando a cidade conta com esses recursos logísticos.

Os novos hidrantes de auxílio no combate a incêndio serão instalados nos seguintes locais: Avenida Juracy Magalhães (próximo ao colégio Ciso), no Fátima; cruzamento das ruas São José com a Benigno Alves (Califórnia); Avenida Félix Mendonça, esquina da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Conceição.

Na Rua Antônio Muniz, no Pontalzinho; cruzamento das ruas Campo Santo com União Operária, no Jardim Italamar; Avenida Amélia Amado, em frente ao Terminal Rodoviário e entre o Hospital de Base e a Maternidade Ester Gomes; cruzamento das ruas Amazonas com Pernambuco, no Jardim Vitória; e Avenida José Soares Pinheiro (próximo à Unime). O primeiro foi instalado no calçadão da Rui Barbosa, no centro.