Emasa e Coelba buscam solução contra quedas de energia na captação

Dirigentes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) receberam representantes da Coelba, na manhã de quarta-feira (8), para buscar soluções para as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica. A situação afeta as estações de captação de água bruta no Rio do Braço (distrito de Ilhéus) e Mutuns (distrito de Itabuna).

As quedas de energia, que vêm ocorrendo desde a última semana de outubro e praticamente em todo o mês de novembro, têm comprometido o sistema de abastecimento de água em praticamente toda a cidade. “O que nos chama a atenção é que o problema vem ocorrendo simultaneamente nas linhas de transmissão de energia de Rio do Braço e de Mutuns. Isso nos deixa sem válvula de escape”, afirmou o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt.

O gerente de Operações da Região Sul da Coelba, Adriano Bastos, garantiu que a Emasa é um cliente extremamente especial para a concessionária de energia do Estado e vai buscar meio para solucionar o problema. “Vamos atuar na manutenção preventiva, para resolver e evitar contratempos”, garantiu.

Diálogo para solução

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, destacou a importância do diálogo entre as duas partes para encontrar uma solução definitiva. “Os representantes da Coelba têm sido muito solícitos, porém, o mais importante é solucionar as constantes interrupções para que nosso cliente, que é a parte mais importante, não continue sendo prejudicado”, disse.

Participaram da reunião, por parte da Emasa, o presidente Raymundo Mendes Filho; o gerente Técnico, João Bitencourt e o coordenador Jurídico, Moisés Figueiredo. Por parte da Coelba, além do gerente de Operações para a região Sul, Adriano Bastos, o engenheiro João Mateus Dias, que responde pela Gerência de Relacionamento com o Cliente, também acompanhou o encontro.