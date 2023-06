EMASA e Hospital de Base disputam a final do Campeonato de Futebol do SINDSERV

A 6ª edição do Campeonato de Futebol do SINDSERV (Sindicato dos Servidores e Servidoras Municipais de Itabuna) será decidida pelos times da EMASA e Hospital de Base, no próximo domingo, dia 18, às 11 horas, na Areninha Professor Tim, no Bairro Conceição.

A equipe formada pelos funcionários da EMASA chega à final da competição depois de bater o time dos Agentes de Combate às Endemias pelas semifinais da competição pelo placar de 2×1, com gols assinalados por Aldair e Ricardo e Guilherme descontado para os agentes da saúde. As duas equipes já haviam se enfrentado pela sétima rodada cumprindo tabela, quando o time da EMASA venceu por 1×0, gol de Careca.

Segundo o treinador da equipe da concessionária de águas e esgoto, Chesman Gilton, seus atletas estão muito bem preparados e o clima é de bastante otimismo. “Sabemos que será uma partida bem disputada, respeitamos o time do Hospital de Base, que tem jogadores de muita habilidade. Mas, nosso time vem apresentando um bom padrão de jogo e estamos confiantes na vitória e na consequente conquista do título”, afirma.

Depois da final da competição haverá festa de confraternização, entre todas as equipes, organizada pelo sindicato, com a entrega de troféus e medalhas para os campeões e vice, a partir das 13 horas, no Clube dos Comerciários. A animação do evento ficará por conta da banda Amor a Dois.