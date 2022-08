Emasa e Prefeitura atuam em parceria no Programa de Reestruturação da Cidade

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) trabalha em parceria com a Prefeitura de Itabuna no Programa de Reestruturação da Cidade que está pavimentando diversas ruas e avenidas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Foi estabelecido uma programação com as datas e vias que serão pavimentadas para que a Emasa, após vistoria técnica, faça o reparo de vazamento de água ou extravasamento de esgoto.

Na Rua João Timóteo, no Bairro Castália, que começou a receber novo pavimento na segunda-feira, dia 29, a concessionária de água e esgoto executou reparos para correção de vazamentos. “Havia dois vazamentos nessa rua, um domiciliar de fácil solução, e outro um pouco mais complexo, que foi a substituição de uma redução de 300 para 250 milímetros na rede adutora principal”, explicou o gerente de Distribuição de Água, Moisés Ferreira.

Além do trabalho de varredura realizado pela equipe da Gerência Técnica da Emasa, para localizar e eliminar os vazamentos, a Gerência de Saneamento também realiza um pente fino nas redes de esgotamento sanitário, para que a empresa responsável pela pavimentação das vias tenham o trabalho facilitado sem quaisquer embaraços na execução de melhorias na malha viária urbana.