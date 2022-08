Emasa executa serviços de melhoria e padronização em imóveis em Itabuna

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) vem realizando trabalhos referentes à ampliação e melhoria no abastecimento de água na cidade, além de serviços como padronização, atualização cadastral e cadastramento de novos clientes. Até agora, locais como Rua de Fátima, no Daniel Gomes, Rua Dom João, no Pedro Jerônimo, Rua de Mutuns, no Santa Inês, e Avenida do Cinquentenário, no centro, já receberam muretas, novas caixas e ligações de água.

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, destaca que esses serviços são de extrema importância e que outros bairros e ruas receberão o mesmo tratamento levando para a população um serviço com maior qualidade.

Vale ressaltar que todo esse serviço vem sendo realizado em conjunto com a Prefeitura de Itabuna no Programa de Reestruturação da Cidade, projeto que prevê a pavimentação de avenidas e ruas. De acordo com a gerente Comercial, Elizangela Gama, mais de 500 imóveis passaram por esse processo que amplia e melhora o abastecimento d’água das residências.

Para a gerente Comercial esses serviços são importantes pois facilitam no processo de manutenção da rede de distribuição, além de evitar desperdício de água. “Além disso, o trabalho marca o diferencial na estratégia positiva da Emasa que por anos não fazia qualquer tipo de serviço nesses locais”, afirma Elizangela Gama.