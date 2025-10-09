EMASA finaliza obras e serviços de desvio de rede adutora no Bairro São Roque

Equipes de operários de campo da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) concluíram na noite de quarta-feira, dia 9, as obras e serviços de desvio de um trecho de 120 metros de extensão da rede adutora de 300 milímetros que passa pela Rua Independência, no Bairro São Roque. Parte da tubulação que estava sob alguns imóveis residenciais foi eliminada.

Os trabalhos de desvio da importante rede adutora que abastece parte da cidade foram iniciados no último dia 30. A rede é uma das mais antigas da cidade, com mais de 50 anos. No dia 22 de agosto ocorreu o quebramento no trecho sob um edifício de apartamentos obrigando a EMASA a executar os reparos com dificuldade e comprometimento do abastecimento.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, acompanhou a execução dos trabalhos e destacou o grau de dificuldade da obra. “Essa foi uma obra muito complexa e a expertise das nossas equipes foi imprescindível para a conclusão dos serviços com qualidade e sem prejuízos ao abastecimento de água desta região”, destacou Ivan Maia.

De acordo com o superintendente de Expansão e Operação da EMASA, João Bittencourt, foi desenvolvido todo um planejamento de viabilidade para a realização do desvio.

“Depois do estudo e do planejamento concluído, reunimos a equipe para realizar o trabalho de desvio da rede adutora, que poderia causar prejuízos à estrutura do prédio e imóveis vizinhos”, afirmou Bittencourt.

Passado o período de cura – tempo necessário para que o concreto utilizado na ancoragem da rede atinja a resistência desejada para a durabilidade e segurança da estrutura -, será realizado a recuperação do piso da rua com concreto usinado betuminoso a quente (CBUQ).