Emasa finaliza projeto que diminuirá a carga de esgoto in natura lançada no Rio Cachoeira

A Gerência de Planejamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) e a Peixoto Monteiro Engenharia Ltda., finalizaram o Projeto de Captação em Tempo Seco. O projeto consiste em interceptar dejetos em quatro pontos de coletas, antes que cheguem ao Rio Cachoeira, englobando parte do centro da cidade e os bairros Góes Calmon, Jardim Vitória, Santo Antônio e também parte do São Caetano.

De acordo com o gerente de Planejamento da Emasa, Angelo Lucena, no projeto executivo consta de três captações em tempo seco na margem direita do Cachoeira e uma no canal de macrodrenagem da Avenida Amélia Amado.

“A vazão do projeto é de captar 350 litros de esgoto por segundo, com dois pontos de coleta próximo a ponte do São Caetano, um nas proximidades da Câmara de Vereadores, e outro na Avenida Amélia Amado, que será destinada para as Estações Elevatórias E-5 e E-7, depois para a lagoa de decantação, no São Judas Tadeu”, explicou Lucena.

O diretor de Planejamento da Emasa, José Silva e Silva, lembrou que o projeto que vai contribuir com a diminuição da carga de esgoto sem tratamento no rio se encaixa no Programa de Reestruturação da Cidade aprovado pela Câmara de Vereadores que autoriza o município a contratar até US$ 30 milhões, junto ao Fundo Financeiro da Bacia do Prata (FONPLATA).

“O Rio Cachoeira é patrimônio de Itabuna. Estamos na expectativa de que o município obtenha êxito na contratação desse financiamento internacional para que esse projeto, além dos demais envolvidos no Programa de Reestruturação da Cidade, saiam do papel e sejam executados para melhorar a qualidade de vida de nossa gente”, disse José Silva.