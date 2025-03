EMASA implanta Ouvidoria para estreitar a relação com a comunidade de Itabuna

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) acaba de implantar a sua Ouvidoria, um canal de interlocução entre os clientes, cidadãos e a EMASA visando o aprimoramento da gestão e a prestação dos serviços da empresa.Através da Ouvidoria o cidadão poderá fazer denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Ela também tem o papel de receber demandas internas de colaboradores da EMASA.

De acordo com a ouvidora Grazielle Sousa, os clientes e cidadãos devem contatar a Ouvidoria caso sua solicitação registrada nos canais de atendimento da EMASA não seja atendida no prazo informado.

“Antes de acionar a Ouvidoria, os clientes devem utilizar os canais de atendimento da EMASA, como o 0800, o WhatsApp ou Escritório de Atendimento, para solicitar serviços, atendimento, ou ainda, para questionar ou buscar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas. Para registrar uma demanda na Ouvidoria, será solicitado o número de protocolo já registrado nos canais de atendimento”, explica Grazielle Sousa.

Ainda segundo Grazielle, a Ouvidoria é uma importante ferramenta de gestão e governança corporativa, trazendo dados consolidados e qualificados sobre os principais desafios, bem como, sobre as iniciativas de sucesso na prestação do serviço pela empresa.

“Contribui, assim, com a sugestão de melhorias e sedimentação de boas práticas para a consecução da prestação de um serviço de qualidade com foco na satisfação do cliente, integridade e ética empresarial”, destaca a ouvidora da EMASA.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, a Ouvidoria que acaba de ser implantada, é um elo entre a empresa e o usuário dos serviços da concessionária.

“Estamos estreitando as relações da EMASA com o cidadão e a cidadã de Itabuna. A Ouvidoria visa contribuir para um diálogo franco e permanente com a sociedade e para uma empresa mais justa, com um ambiente de segurança e confiança. Todas as manifestações serão tratadas com autonomia, isenção, ética e confidencialidade”, assegura Maia.

OUVIDORIA E AUDITORIA

Mesmo sendo um setor independente, a Ouvidoria está indiretamente relacionada com a Auditoria, o controle interno da EMASA.

“Quando a Ouvidoria recebe alguma demanda e essa reivindicação fazer parte do escopo do trabalho da auditoria será encaminhada para que seja feita a checagem. Caso faça parte do escopo é iniciado um trabalho auditável”, observa o auditor da EMASA, Aldair Oliveira.

Neste primeiro momento a Ouvidoria da EMASA está disponível para contato através do correio eletrônico [email protected]. “Contudo, muito em breve, também estaremos disponíveis para o atendimento presencial, por via telefônica e portal de atendimento on-line”, afirma a ouvidora Grazielle Sousa.

Assessoria de Comunicação Social da EMASA

06/março/2025