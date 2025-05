EMASA implanta pagamento de contas via Pix a partir de junho

A partir do mês de junho, os clientes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) contarão com uma nova facilidade: o pagamento das contas de água e esgoto via Pix. A medida faz parte do processo de modernização dos serviços da empresa e tem como objetivo oferecer mais agilidade, comodidade e segurança aos consumidores.

O pagamento por Pix estará disponível por meio do QR Code impresso nas contas e também pelo código “Cópia e Cola”. A funcionalidade permitirá que os clientes paguem suas contas diretamente pelo aplicativo do banco de sua preferência, com reconhecimento quase instantâneo no sistema da empresa.

De acordo com o presidente da EMASA, Ivan Maia, a implantação do Pix representa um passo importante na transformação digital da companhia. “Estamos modernizando nossos processos, atendendo a uma orientação do prefeito Augusto Castro (PSD), e trazendo soluções que facilitam a vida do cidadão. O Pix vai permitir que o pagamento seja reconhecido em poucos minutos, agilizando serviços como religação de água e regularização de pendências, além de garantir mais praticidade no dia a dia do consumidor”, afirmou.

Além da rapidez no processamento do pagamento, de acordo com o gerente comercial da EMASA, Anderson Alves, “o sistema oferece maior controle e segurança para os usuários, que poderão acompanhar todas as etapas diretamente em seus aplicativos bancários”, explicou. Com a nova funcionalidade, a expectativa é ampliar os meios de pagamento e reduzir o tempo de resposta para solicitações relacionadas a débitos, como emissão de certidões, comprovações e regularizações.