Emasa implanta programa que vai eliminar a emissão de papel nas ações de corte

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) está implantando um novo sistema que elimina a emissão de papel nas operações de suspensão do fornecimento de água. No procedimento antigo as ordens de corte eram impressas e um comprovante informando sobre a interrupção do abastecimento era deixado no imóvel.

Agora, as ordens de corte são enviadas para o agente de serviço operacional via Smartphone e, após a realização do corte, o colaborador envia uma foto para o sistema comprovando a realização da suspensão do fornecimento de água.

De acordo com a gerente Comercial da Emasa, Elizangela Gama (foto), o cliente que tem débito em aberto recebe a informação com destaque na fatura. “É muito importante que o cliente ao receber sua conta de consumo faça a leitura, pois nela há um campo com destaque em vermelho, Notificação Prévia Corte/Suspensão, informando se existe algum valor devido a ser pago, uma vez que não será mais deixado o comprovante informando sobre a interrupção do abastecimento no ato do corte”, destacou.

Além de eliminar a emissão de papel e dinamizar o serviço, o novo sistema gera economia para a empresa e é ecologicamente correta. “É tudo online. Com a emissão da imagem, a Gerência Comercial toma ciência de que o corte foi efetivado e, automaticamente, o sistema é liberado para que o preposto da Emasa siga com seu trabalho. Esse programa de eliminar a circulação de papel foi iniciada pela Gerência Comercial e brevemente será estendida a outros setores”, assegurou a gerente Comercial da Emasa.