EMASA implanta redes de esgotamento sanitário nos bairros atendidos pelo PAI

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) está executando serviços de ampliação das redes água e esgoto nos bairros beneficiados com as obras do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa agora desenvolvido pela Prefeitura. No Santa Inês foi realizado obras da extensão de 240 metros de rede de esgotamento sanitário e 40 ligações domiciliares à nova rede.

No Nova Itabuna, foram feitas redes de água e esgoto na Travessa da Paz e na Baixa Fria, sendo implantados cerca de 70 metros de redes. Outra localidade que recebeu obras do PAI e que teve a rede de esgoto ampliada é o Bairro Jaçanã.

Segundo o gerente de Saneamento da EMASA, Tauan Sampaio, a empresa segue a determinação do prefeito Augusto Castro (PSD) para que antes do asfaltamento das ruas, os domicilio devem ser atendidas por redes de água, esgoto e drenagem de águas pluviais.

“O PAI é o maior programa de urbanização já realizado em Itabuna. Para o prefeito Augusto Castro não basta apenas o asfalto. Antes da pavimentação, as ruas que já dispõem de redes de água e esgoto, passam por revisão. Aquelas que ainda não possuem tais serviços passam a ter”, disse Sampaio.

Ainda segundo o gerente Tauan Sampaio, no Jardim Jaçanã foram beneficiadas com a implantação de rede de esgoto as ruas Sílvio Santos Brito, F, N e J.

“No total foram instalados cerca de 350 metros de rede de esgotamento sanitário no bairro. Além disso, as vias também serão atendidas com a rede de microdrenagem, sob a responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB)”, afirmou o gerente de Saneamento da EMASA.

Há mais de 40 anos morando da Rua Poções, no Santa Inês, Natalício Oliveira Silva comemorou a chegada da rede de esgoto e do asfalto, um sonho dele, de seus familiares e vizinhos.

“Agora com essa nova rede, vai melhorar e valorizar o bairro, mesmo sendo uma obra que fica enterrada e que a maioria dos gestores não quer fazer, porque não fica à mostra. O prefeito Augusto Castro foge dessa regra e coloca asfalto de qualidade com rede de esgoto por baixo”, festejou Natalício.