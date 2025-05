EMASA inaugura na terça-feira 2º reservatório do Projeto Mais Água para a Cidade

Itabuna celebra mais um importante avanço na segurança hídrica da população com a entrega do segundo reservatório do Projeto Mais Água para a Cidade na próxima terça-feira, dia 3, às 10 horas, no Bairro Novo Jaçanã.

Com capacidade para 5 milhões de litros de água, o novo reservatório vai garantir o abastecimento regular de aproximadamente 60 mil moradores da zona sul, encerrando um longo período de instabilidade no fornecimento.

Há algumas semanas o sistema está sendo testado e passando por ajustes. Após a entrega oficial, entrará em pleno funcionamento, assegurando a regularização do abastecimento na região.

A solenidade de entrega contará com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD), além de autoridades regionais e representantes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), responsável pela obra. Com esse reservatório, a EMASA consolida mais uma etapa do projeto que visa acabar com o sistema de abastecimento por manobras, comum na cidade há décadas.

O primeiro reservatório, localizado no Bairro Novo Lomanto, foi inaugurado no dia 13 de março com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Tem capacidade para 3 milhões de litros e beneficia os moradores da área central e parte da zona oeste.

O prefeito Augusto Castro lembra que o município sempre sofreu com o abastecimento irregular de água. “Desde o final dos anos 1980, quando foi criada a EMASA, não houve investimento do porte do Mais Água, para dar fim ao fornecimento de intermitente”, recorda.

“Nosso governo trabalhou para dar fim a essa situação que tanto transtorno causou a nossa gente e inviabilizou a atração de empreendimentos para a cidade”, disse Castro.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, a entrega do 2º reservatório representa uma virada histórica para o município. “Esse reservatório marca a consolidação de uma nova fase para o abastecimento de água em Itabuna”, afirma.

“Estamos superando um modelo ultrapassado e garantindo um serviço essencial de forma contínua e com qualidade para toda a população. É uma conquista de todos os itabunenses”, realça.

O Projeto Mais Água para a Cidade é fruto da parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado da Bahia, com investimentos de cerca de R$ 30 milhões. Além da construção dos dois reservatórios, a iniciativa incluiu a modernização e ampliação da rede de adutoras e distribuição, bem como melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA), no São Lourenço.

Com as duas estruturas em funcionamento, cerca de 140 mil moradores das zonas sul, oeste e leste da cidade passam a contar com abastecimento diário e contínuo, encerrando anos de precariedade e promovendo um salto na qualidade de vida e no desenvolvimento da cidade.