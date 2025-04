Emasa instala novos hidrômetros em Itabuna para otimizar consumo e combater desperdício

Com o objetivo de promover um uso mais consciente da água e garantir maior precisão na medição do consumo, a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), a partir de maio, iniciará a instalação de 400 novos hidrômetros por mês em Itabuna. A ação faz parte de um esforço contínuo para modernizar o sistema de abastecimento e oferecer mais transparência ao consumidor.

De acordo com o gerente comercial da EMASA, Anderson Alves, os novos equipamentos permitirão aos usuários acompanhar mais de perto o volume de água consumido em seus imóveis. “O hidrômetro é uma ferramenta importante, tanto para identificar variações incomuns no consumo quanto para auxiliar no controle das despesas com a conta de água”, destacou o gerente.

Além dos hidrômetros convencionais, a EMASA também dará início a testes com uma nova tecnologia. “Estamos estudando a instalação, de forma piloto, de um grupo de micromedidores do tipo ultrassônico. Medidores de vazão ultrassônicos utilizam ondas sonoras no fluido, cuja velocidade é influenciada pela velocidade do próprio fluido. Na prática, são aparelhos de maior eficiência. Iremos, inicialmente, para avaliação técnica, implantar 10 equipamentos em consumidores comerciais, residenciais e públicos. Estes aparelhos terão, além da eficiência de funcionamento, uma leitura telemétrica. Dessa forma, poderemos controlar à distância o consumo registrado, bem como as condições de funcionamento e possíveis violações. A empresa está em fase de aquisição dos equipamentos e espera que, em maio, já possa instalá-los, em modo piloto”, explicou Anderson.

O acompanhamento da leitura regular do hidrômetro é recomendado pela EMASA como forma de acompanhar o consumo e identificar eventuais anormalidades, como descargas defeituosas ou vazamentos ocultos. Um simples teste pode ser feito em casa: com todos os registros fechados, observe se o hidrômetro continua se movimentando. Caso sim, é sinal de que há vazamento e um profissional deve ser acionado.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, o equipamento é um verdadeiro aliado do consumidor. “Instalar novos hidrômetros é investir em eficiência, responsabilidade e economia. Quando o usuário consegue monitorar seu consumo, ele passa a ter mais controle sobre o que gasta e pode, inclusive, adotar medidas para evitar desperdícios”, afirmou.

Caso o valor da fatura aumente sem justificativa aparente, o consumidor pode solicitar uma análise gratuita do consumo por meio dos canais de atendimento da empresa: 0800 073 1195, WhatsApp (73) 98848-0808 ou ainda pelo aplicativo de celular disponível para iOS e Android.

22/abril/2025.