EMASA intensifica serviço de recuperação de vias com Operação Tapa-Buraco e reparos em passeios

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) intensificou nesta semana a recuperação de diversas vias da cidade com a Operação Tapa-Buraco. Nos últimos três meses, nos períodos de estiagem prolongada, foram realizadas cerca de 400 operações em ruas e avenidas do centro e dos bairros que sofreram intervenção das equipes para reparos nas redes de água ou esgoto.

De acordo com o gerente de Saneamento, Tauan Sampaio, as chuvas que constantemente atingem a cidade, atrapalham o cronograma de serviço preestabelecido. Porém, sempre que ocorre uma trégua e o tempo melhora o trabalho de recuperação das vias são intensificados.

“Nesses últimos meses realizamos a recuperação de 190 pisos em asfalto a quente, 56 recuperações em paralelo e 175 reparos de passeios e calçadas. Sempre atuando em conjunto com as equipes das áreas de saneamento e técnica da EMASA, para atender as demandas com o máximo de brevidade”, afirma Sampaio.

As equipes de recuperação de vias da EMASA atuaram recentemente no centro da cidade e nos bairros Conceição Fátima, Parque Boa Vista, Mangabinha, Jorge Amado, Santo Antônio, São Roque, Santa Inês e Jardim Italamar.