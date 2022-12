Emasa intervém na rede de esgotamento sanitário na Rua Francisco Silva Rocha

A Gerência de Saneamento da Emasa realizou na manhã de hoje, dia 21, intervenção na rede de esgotamento sanitário da Rua Francisco Silva Rocha, no centro de Itabuna. Em decorrência do mau uso da rede houve entupimento e o extravasamento do esgoto, causando transtornos aos moradores e comerciantes do local.

Segundo o gerente de Saneamento da empresa concessionária de águas e esgoto, Tauan Sampaio, o lançamento direto de gordura na rede, provocou o entupimento e, consequentemente, o lançamento de dejetos na via.

“A falta da caixa de gordura em alguns imóveis, acarreta esse tipo de problema. Na Rua Francisco Silva Rocha, tentamos desobstruir a rede com o caminhão hidrojato de alta pressão. Porém, não obtivemos êxito. Por isso, foi necessário abrir a via para a realização do serviço”, disse Sampaio.

O Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgotamento Sanitário Prestados pela Emasa, estabelece que todo imóvel deve construir caixa de gordura para as águas servidas, provenientes de cozinhas e caixa separadora de óleo nos estabelecimentos que produzem ou utilizam resíduos oleosos e seus derivados ou caixa retentora de areia para lava jatos, postos de gasolina e similares.

“Estamos trabalhando na conscientização dos proprietários de estabelecimentos comerciais, como lanchonetes, cozinhas industriais, restaurantes, etc. para a importância de ter caixa de gordura. Depois desse trabalho de esclarecimento, vamos intensificar a fiscalização e notificar imóveis que descumpram o regulamento da Emasa”, afirmou Tauan Sampaio.