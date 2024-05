EMASA investe na modernização da ETA com a troca de mais um decantador

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) continua investindo na modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço. Agora, com a substituição do terceiro decantador, que integra o Projeto Mais Água para a Cidade.

Outros dois decantadores já haviam passado por restauração quando foram substituídos os módulos tubulares pelo sistema de lamelas, uma nova tecnologia composta por cortinas plásticas que garantem melhor desempenho e redução de perdas no processo de tratamento da água e que têm maior durabilidade que os sistemas modulados.

Segundo o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, que esteve na ETA acompanhando o trabalho dos operários da empresa contratada para a realização do serviço, estão sendo investidos cerca de R$ 4 milhões em recursos próprios da empresa na troca dos decantadores.

“Com a troca dos módulos tubulares pelo novo sistema de lamelas, vamos ganhar em eficiência e melhorar ainda mais a qualidade da água fornecida aos usuários da EMASA”, assegurou Mendes Filho.

O gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, explicou que os decantadores têm a finalidade de eliminar das partículas em suspensão, garantindo alívio sobre os filtros, assegurando aumento de produção e a qualidade da água tratada. “Os antigos decantadores sofrem desgastes pelo tempo de uso, sendo importante sempre buscar novas tecnologias que proporcionem economia e eficácia na produção de água”, destacou.

Além da substituição dos decantadores, a ETA também está com obras de ampliação da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT). Todos esses investimentos integram o Projeto Mais Água para a Cidade, executado pela EMASA com o apoio da Prefeitura de Itabuna e do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.