EMASA irá implantar sistema de leitura e impressão simultânea da fatur

A Gerência Comercial da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) está implantando o sistema de leitura com impressão simultânea da conta de água, com previsão de se iniciar a coleta de dados no mês de julho. Com esse novo método, a entrega da fatura ao consumidor será feita logo após a leitura do hidrômetro do imóvel.

De acordo com a gerente Comercial da EMASA, Elizângela Gama, “os últimos ajustes e testes estão sendo finalizados e o consumidor será beneficiado, pois poderá acompanhar a emissão e não haverá mais atraso na entrega da fatura”, afirmou.

“Já a EMASA com essa tecnologia, ganha agilidade e economia uma vez que haverá redução de custos com a impressão de contas e possíveis erros no lançamento de dados”, acrescentou Elizângela Gama.

DUAS CONTAS

Com o novo modelo de impressão algumas residências poderão receber duas contas no mesmo mês. “No modelo antigo de faturamento levava-se cerca de 40 dias entre a coleta da leitura e a entrega da conta. Nesse primeiro momento estamos calculando o setor um, referente ao consumo do mês de junho, com o início da coleta e impressão simultânea da fatura iniciando neste mês, o consumidor terá duas contas, sendo a do formato antigo com vencimento para o dia 7 de julho e no modelo novo com vencimento para o mês de agosto”, explicou Elizângela Gama.

Os imóveis que não são hidrometrados também receberão a fatura de forma simultânea, pois é cobrado o consumo mínimo.