Em Itabuna, Emasa lamenta a morte da servidora Jany

NOTA DA EMASA

Com profundo pesar recebi a notícia do falecimento da colaboradora da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) Janymaire Araújo Muniz. Profissional dedicada, admirada por todos e exemplo de caráter e ética deixará saudade nos seus colegas.

Jany, como era carinhosamente tratada por todos, trabalhava no Setor Comercial e encontrava-se na capital do estado para realizar transplante de fígado, quando teve seu quadro de saúde agravado, culminando com óbito. Deixa as filhas Flaviane Araújo Muniz e Crystiane Araújo Muniz, o filho Flavio Nascimento Muniz Júnior e o marido Flávio Nascimento Muniz.

Em nosso nome, dos diretores e gerentes e, principalmente, de seus colegas de trabalho, pedimos a Deus que conforte os corações de seus familiares e amigos.

Que sua alma, alcance o Reino da Gloria.

Itabuna, Bahia, 19 de janeiro de 2023

Raymundo Mendes Filho

Presidente da Emasa