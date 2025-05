EMASA lança convênio com a UNEX nesta quinta-feira para capacitar colaboradores

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) reforça sua política de valorização e qualificação de pessoal com o convênio de cooperação técnica com o Centro Universitário de Excelência (UNEX). O lançamento oficial acontece na próxima quinta-feira (29), no auditório da sede da instituição, em Itabuna, com a presença de colaboradores da empresa e representantes da universidade.

A parceria prevê a realização de atividades acadêmicas, práticas e de pesquisa, todas voltadas ao setor de saneamento, com foco na melhoria contínua do atendimento ao público e no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos profissionais da EMASA. A programação de lançamento prevê ainda com uma palestra ministrada pelo diretor da UNEX, professor André Portnoi, dedicada aos colaboradores da área comercial, atendimento ao público e setores estratégicos.

Para o presidente da EMASA, Ivan Maia, a iniciativa marca um novo momento na relação da empresa com seus colaboradores e com a população: “Estamos investindo em conhecimento e em pessoas. Esse convênio com a UNEX representa nosso compromisso com a qualificação profissional, o que, consequentemente, resultará em um atendimento mais eficiente e humanizado para a população de Itabuna”, pontuou.

A assinatura do convênio integra um amplo processo de reestruturação institucional da EMASA, que inclui ainda ações como a criação da Ouvidoria, a implantação da Auditoria Interna, a aprovação do novo Estatuto e a elaboração de um Regulamento Interno atualizado.