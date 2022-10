Emasa mobiliza equipe para auxiliar na desobstrução da rede de drenagem em função das chuvas

As chuvas em Itabuna que iniciaram na madrugada de sábado para domingo e que ficaram mais intensas durante todo dia de hoje, dia 24, fez com que a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) deslocassem equipes da Gerência de Saneamento para atuar na desobstrução de bueiros e bocas de lobo em diversos pontos da cidade.

De acordo com o gerente de Saneamento da Emasa, engenheiro Tauan Sampaio, oito equipes foram mobilizadas para atuar na desobstrução das redes de drenagem e mista. “Paramos as equipes de quebramento e recuperação de piso e colocamos para atuar em conjunto com as equipes de desobstrução. Atuamos no centro da cidade e nos bairros São Caetano, Banco Raso, Sarinha Alcântara, Califórnia, Monte Cristo e São Roque”, informou.

Segundo o diretor de Defesa Civil de Itabuna, Kaique Brito, o acumulado de chuva de sábado, dia 22 até a segunda-feira, dia 23, foi de 35 milímetros. Porém, somente no período de 20 minutos na manhã de hoje, entre às 11 e 13h30min, choveu entre 18 e 20 milímetros.

“É muita chuva para um tempo tão curto. E, como em boa parte da cidade o piso é de asfalto, as bocas de lobo não conseguem dar vazão a tanta água, mesmo a Prefeitura realizando o trabalho preventivo de limpeza dessas bocas de lobo”, disse Brito.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), até a próxima quinta-feira, dia 27, a previsão é que chova entre 60 e 100 milímetros em Itabuna.